Для поисков пропавшей женщины в Туле изучат записи регистраторов

47-летняя Оксана Рязанцева (Гудовщикова) из Ефремова пропала 23 марта. Myslo писал об этом здесь.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обращается к водителям, которые могли проезжать 23 марта 2026 года в период с 17.00 до 18.30 от Тульского шоссе города Ефремова по автодороге в сторону химзавода.

«Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам их для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Оксану Алексеевну», — говорят в «ЛизаАлерт».

Есть записи? Звоните на номер круглосуточной горячей линии отряда 8 800 700 54 52, звонок бесплатный, или инфоргу поиска — +7 920 746-48-73, Михаил.