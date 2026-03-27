  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Для поисков пропавшей женщины в Туле изучат записи регистраторов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Для поисков пропавшей женщины в Туле изучат записи регистраторов

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» обращаются к автомобилистам.

47-летняя Оксана Рязанцева (Гудовщикова) из Ефремова пропала 23 марта. Myslo писал об этом здесь.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обращается к водителям, которые могли проезжать 23 марта 2026 года в период с 17.00 до 18.30 от Тульского шоссе города Ефремова по автодороге в сторону химзавода.

«Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам их для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Оксану Алексеевну», — говорят в «ЛизаАлерт».

Есть записи? Звоните на номер круглосуточной горячей линии отряда 8 800 700 54 52, звонок бесплатный, или инфоргу поиска — +7 920 746-48-73, Михаил.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:50
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
О службе, долге и выборе профессии: в ТулГУ прошёл «Урок мужества»
О службе, долге и выборе профессии: в ТулГУ прошёл «Урок мужества»
В Узловой бездомная собака укусила подростка: администрация выплатит потерпевшей компенсацию
В Узловой бездомная собака укусила подростка: администрация выплатит потерпевшей компенсацию

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.