В Узловой бездомная собака укусила подростка: администрация выплатит потерпевшей компенсацию

Об этом сообщает областная прокуратура.

Узловский межрайонный суд взыскал c администрации города Узловая компенсацию морального вреда за укус собаки.

Судом установлено, что в сентябре 2025 года на улице Генерала Васильева бездомная собака укусила 17-летнюю местную жительницу. Инцидент произошел из-за того, что, вопреки требованиям законодательства, регламентирующего порядок обращения с животными без владельцев, администрация города не приняла достаточных мер для предотвращения случаев укуса бездомными собаками граждан.

По решению суда в пользу законного представителя несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей.

сегодня, в 15:41 +1
