Тротуар на Красноармейском проспекте разделят на три потока

Ширина тротуара позволяет выделить отдельные полосы для велосипедистов, мам с колясками и пешеходов.

Архивное фото Красноармейского проспекта 2019 года.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по развитию велодвижения.

Что предлагали активисты и на что готова власть — подробности.

Один из самых масштабных городских проектов последних лет — веломаршрут «Лев Толстой». Это не просто удобная дорожка для прогулок, а полноценная транспортная и туристическая артерия длиной 18 километров, которая соединит центр города с музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Проект реализуется по поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, который возглавляет рабочую группу Госсовета по развитию спорта.

Совещание рабочей группы по развитию велоинфраструктуры провёл зампред облдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Рем.

— По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева продолжается системная работа по созданию велотранспортной инфраструктуры областного центра. Опыт Тулы очень важен: мы не на бумаге, а на практике стараемся соблюсти интересы всех — пешеходов, велосипедистов и автомобилистов, — подчеркнул Александр Рем.

Маршрут к Ясной Поляне — как часть большого проекта

Веломаршрут «Лев Толстой» развивается как часть подготовки к 200-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 2028 году.

Фактически создаётся новый культурно-туристический маршрут: от центра города — к Ясной Поляне. И сделать этот путь хотят современным, удобным и экологичным.

Проект поддерживается на разных уровнях. В его развитии участвует советник губернатора, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Илья Степанов.

Что уже сделано и что впереди

О реализации проекта рассказал его главный архитектор Сергей Бортулев. По его словам, первый и второй этапы уже связали Центральный парк имени П. П. Белоусова с Платоновским парком, а также улицу Генерала Маргелова с лыжероллерным центром «Веденино» на Косой Горе.

Сейчас ведется проектирование третьего этапа объекта, который пройдет от Косой Горы до музея-усадьбы «Ясная Поляна». Протяженность этого этапа составит около 7 километров. Веломаршрут будет проходить через лыжероллерную трассу «Веденино» и Малиновую засеку.

По словам главного архитектора ООО «Архитектурная студия „ХОРОШИЙ ГОРОД“» Сергея Бортулева, в Малиновой засеке веломаршрут перейдет в экотропу:

— То есть автоматически станет пешеходным и велосипедным. И уже дальше через живописные места можно будет попасть к музею-усадьбе «Ясная Поляна». Все технические вопросы мы согласовываем, в том числе со структурами, которые занимаются Малиновой засекой.

И это стало одним из обсуждаемых вопросов, так как Малиновая засека входит в национальный парк «Тульские засеки». По федеральному законодательству вход на особо охраняемые природные территории должен быть платным. Как это будет работать для велосипедистов? На это обратила внимание региональный руководитель движения «ЭКА» Екатерина Олейник:

— Согласно федеральному законодательству об особо охраняемых природных территориях, вход в нацпарк должен быть платным. Мы так или иначе к этому придем. А как это будет реализовано? Люди едут по велодорожке, а потом им нужно будет заплатить 300 или 500 рублей, чтобы въехать на нацпарк?

Пока окончательного решения нет. Проектировщики отмечают, что в России уже есть сотни километров туристических маршрутов через нацпарки и практика организации платного доступа существует.

Не просто велодорожка

Важно, что проект — это не только про велодорожку. Параллельно идёт комплексное развитие городской среды. По словам Сергея Бортулева, решается множество важных вопросов: организация логистических пешеходных связей, доступность объекта для маломобильных граждан, озеленение и освещение территории, обустройство заброшенных участков и т. д.

По трассе уже высажено более 300 деревьев и около 150 кустарников. Причём кустарники выполняют и практическую функцию, помогают отделить велодорожку от пешеходной части.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов отметил, что впереди ещё ряд важных работ: монтаж ограждений на улице Шоссейной (около 850 метров), нанесение разметки, дополнительное озеленение отдельных участков. Все необходимые средства на это уже предусмотрены в городском бюджете.

Велодорожки — решение и для самокатов

Отдельная тема — электросамокаты. Сегодня есть поручение Президента — навести порядок в этой сфере, но не через запреты.

В Туле предлагают практическое решение: развивать максимально обособленные велодорожки, которые смогут использовать и велосипедисты, и самокатчики. Это снижает конфликт на тротуарах и делает движение безопаснее. И опробуют такое решение на Красноармейском проспекте.

По словам главы администрации Ильи Беспалова, в 2026 году Красноармейский проспект будет комплексно отремонтирован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Активисты обратились в городскую администрацию с просьбой не удалять существующую там более десяти лет велодорожку, а наоборот, продлить до Московского вокзала. И, если такое возможно, оборудовать аналогичную на противоположной стороне проспекта.

— Частично мы учли ваши пожелания, — заявил Илья Беспалов. — Но оставить велодорожку в том виде, в котором она существует, мы не можем, так как она расчерчена на тротуарной плитке.

Он сообщил, что при формировании сметы по ремонту Красноармейского проспекта обустройство велодорожки — от пересечения с Советской улицей до улицы Федора Смирнова — учитывалось. Она пройдет по четной стороне и будет выполнена в асфальте, ширина составит 2,5 метра. Между велодорожкой и тротуаром (его выложат плиткой) барьеров не будет.

Архивное фото 2019 г.

Предложение велоактивистов разделить потоки пешеходов, родителей с колясками и велосипедистов, так как ширина тротуара это позволяет, администрация взяла в работу.

Есть и сложные точки на маршруте. Например, на проспекте Ленина, в районе поворота на улицу Маргелова, требуется поддержка города, чтобы обустроить настил через овраг и обеспечить непрерывность маршрута.