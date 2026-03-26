  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк ввез 12 Cadillac под видом личных и «сэкономил» 4 млн на утильсборе - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляк ввез 12 Cadillac под видом личных и «сэкономил» 4 млн на утильсборе

Выяснилось, что мужчина использовал автомобили для коммерческого обогащения.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Алексинский межрайонный суд назначил на 3 апреля 2026 года заседание по административному иску Центральной энергетической таможни (ЦЭТ). Ведомство требует взыскать с местного жителя 6,5 млн рублей.

По данным истца, мужчина ввез в Россию из-за границы 12 автомобилей Cadillac. Один из них он зарегистрировал на свое имя, а остальные 11 машин продал другим людям, не ставя их на учет. 

При ввозе мужчина заплатил утилизационный сбор по льготному тарифу — как для личного транспорта. Однако таможня считает, что продажа 11 автомобилей свидетельствует о коммерческом использовании, а не личном. Это нарушение Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления».

ЦЭТ просит суд взыскать с туляка:

  • сумму неуплаченного утилизационного сбора — 4,2 млн рублей;
  • пени за просрочку платежа — 2,3 млн рублей.
     

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 11:31
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
суд утильсбор иномарки
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области директора школы оштрафовали на 20 тысяч за прием на работу бывшего чиновника
В Тульской области директора школы оштрафовали на 20 тысяч за прием на работу бывшего чиновника
Лаборатория «Оргсинтеза» прошла очередную проверку квалификации
Лаборатория «Оргсинтеза» прошла очередную проверку квалификации

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.