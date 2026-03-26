  В Тульской области директора школы оштрафовали на 20 тысяч за прием на работу бывшего чиновника
В Тульской области директора школы оштрафовали на 20 тысяч за прием на работу бывшего чиновника

После представления от прокуратуры нарушения устранили.

Киреевская межрайонная прокуратура проверила, как в МКОУ «Болоховская основная общеобразовательная школа № 2» соблюдается законодательство о противодействии коррупции.

В сентябре 2025 года школа приняла на работу бывшего госслужащего. Однако директор забыл (или не стал) уведомлять старое место работы сотрудника о его трудоустройстве в установленный законом срок.

Это обязательное требование: такие уведомления нужны, чтобы предотвратить конфликт интересов и коррупционные риски.

«В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя общеобразовательной организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены», — рассказали в региональной прокуратуре. 

Директор был оштрафован на 20 тысяч рублей.

сегодня, в 11:52 −1
