  В Щекино за взятку задержали замначальника ГАИ
В Щекино за взятку задержали замначальника ГАИ

Местный житель починил полицейскому автомобиль в обмен за прекращение административки.

Фото из архива Myslo.

В Щекино за взятку задержали 42-летнего замначальника ГАИ.

По данным следствия, мужчина получил от местного жителя взятку за прекращение в отношении взяткодателя дела об административном правонарушении. Взятка выражалась в ремонте личного автомобиля полицейского.

Сотрудника полиции задержали и доставили в следственный отдел.

«Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в региональном СК. 

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ и ОРЧ СБ УМВД.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в УМВД.

Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
взятка сотрудники Госавтоинспекции
Погода в Туле 20 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 149 1706 5
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
Жизнь Тулы и области
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
сегодня, в 13:42, 41 657 -1
С 1 сентября тульским школьникам увеличат количество уроков истории
Жизнь Тулы и области
С 1 сентября тульским школьникам увеличат количество уроков истории
сегодня, в 10:04, 41 1107 -4
Александр Балберов: «Чем больше запрещаете, тем хуже делаете себе»
Жизнь Тулы и области
Александр Балберов: «Чем больше запрещаете, тем хуже делаете себе»
сегодня, в 08:00, 40 3023 15

