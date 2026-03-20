В Щекино за взятку задержали замначальника ГАИ

Местный житель починил полицейскому автомобиль в обмен за прекращение административки.

В Щекино за взятку задержали 42-летнего замначальника ГАИ.

По данным следствия, мужчина получил от местного жителя взятку за прекращение в отношении взяткодателя дела об административном правонарушении. Взятка выражалась в ремонте личного автомобиля полицейского.

Сотрудника полиции задержали и доставили в следственный отдел.

«Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в региональном СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ и ОРЧ СБ УМВД.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в УМВД.