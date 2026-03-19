Тульские сыщики задержали мошенника, забравшего у бабушки 600 тысяч рублей

Жертвой аферы стала 67-летняя жительница пос. Славный Арсеньевского района.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В полицию обратилась 67-летняя жительница пос. Славный Арсеньевского района. Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил передать все сбережения курьеру, чтобы защитить их от злоумышленников. В результате бабушка лишилась 600 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро установили личность и местонахождение преступника. Им оказался 19-летний студент из города Шахты Ростовской области. В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что молодой человек выполнял роль «бегунка»: забрал деньги у жертвы и перевел их своим кураторам, оставив часть себе в качестве вознаграждения.

Следователем ОП «Одоевский» МО МВД России «Белёвский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас сыщики проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

 

сегодня, в 19:18 +1
мошенничество полиция УМВД России по Тульской области обман преступление
