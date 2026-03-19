Более 9000 тульских медиков получают выплаты из Соцфонда РФ

С начала года на эти цели было направлено более 310 миллионов рублей.

Мера поддержки полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

Размер ежемесячной выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории сотрудника, его трудовых функций, отработанного времени в календарном месяце, вида учреждения здравоохранения и населенного пункта, где трудится медицинский работник.

– Для получения специальных выплат медикам не требуется подавать заявления. Процесс полностью автоматизирован: медицинские учреждения ежемесячно формируют электронный реестр работников, имеющих право на выплаты, и передают данные в региональное отделение Соцфонда, – отметил управляющий региональным отделением СФР Андрей Филиппов.

С января произошли изменения в части сроков зачисления денежных средств медицинским работникам. Теперь выплата производится не позднее последнего дня месяца, в котором поступили реестры от медицинской организации. Например, по реестрам за февраль, которые Отделение СФР получает в марте, деньги будут перечислены до 31 марта включительно.