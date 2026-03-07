  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель «семерки» решил, что его должны пропустить - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водитель «семерки» решил, что его должны пропустить

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В Туле водитель «семерки» решил, что его должны пропустить

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» в мессенджере МАХ опубликовали видео, снятое на перекресте ул. Демидовской и ул. Арсенальной. На записи видно, как водитель ВАЗ-2107 при выезде на главную дорогу не уступил автору видео и создал потенциально аварийную ситуацию.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Пузакова в Туле заметили «чудо»
Дежурная часть
На ул. Пузакова в Туле заметили «чудо»
вчера, в 20:19, 11 1882 2
В центре Тулы встретили очень спешащего водителя маршрутки
Дежурная часть
В центре Тулы встретили очень спешащего водителя маршрутки
вчера, в 17:39, 11 1135 0
В Туле водитель мчал по встречке и сигналил
Дежурная часть
В Туле водитель мчал по встречке и сигналил
5 марта, в 20:15, 31 3067 -3
В Туле водитель проскочил на «еще немного зеленый»
Дежурная часть
В Туле водитель проскочил на «еще немного зеленый»
5 марта, в 18:06, 11 1627 -5
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:15 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 7 марта: до +5 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 марта: до +5 градусов и без осадков
сегодня, в 09:00, 136 1652 4
Истории добрых дел: в Туле открылась выставка о девушках-волонтёрах
Жизнь Тулы и области
Истории добрых дел: в Туле открылась выставка о девушках-волонтёрах
сегодня, в 09:09, 48 865 0
Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене
Жизнь Тулы и области
Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене
сегодня, в 13:18, 35 834 -2
Над Тульской областью уничтожены пять вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены пять вражеских БПЛА
сегодня, в 07:15, 31 1409 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Косогорский завод заплатит 16 тысяч за сброс сточных вод в Воронку
Косогорский завод заплатит 16 тысяч за сброс сточных вод в Воронку
Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене
Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.