Житель Новомосковска получил срок за угрозы убийством сотруднице почты

Конфликт из-за невыплаты пенсии закончился судом.

Фото из архива Myslo.

В Новомосковске суд вынес приговор 45-летнему туляку, который угрожал убийством сотруднице почтового отделения на улице Мира.

По данным суда, летом 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с оператором из-за невыплаты пенсии его отцу и ударил топором по защитному оргстеклу, угрожая женщине расправой. Осенью он снова пришел в то же отделение, замахнулся на сотрудницу ножом и повторил угрозы.

Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. 

