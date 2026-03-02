  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Демидовской водитель BMW наплевал на ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На ул. Демидовской водитель BMW наплевал на ПДД

Видео с нарушителем появилось в Сети.

На ул. Демидовской водитель BMW наплевал на ПДД

В группе Автохамы и ДТП | Тула в мессенджере МАХ опубликовали кадры, снятые на перекрестке ул. Литейной и ул. Демидовской. На записи видно, как водитель автомобиля BMW нарушил ПДД и создал потенциально аварийную ситуацию.

«Обогнала всех по встречке, и на красный светофор повернула налево, всех подрезая. Снято 25.02.2026, в 8:30», - написал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Н. Руднева «хитрый» водитель создал помеху движению
Дежурная часть
На ул. Н. Руднева «хитрый» водитель создал помеху движению
сегодня, в 17:58, 10 668 1
В Туле встретили хитреца на легковушке
Дежурная часть
В Туле встретили хитреца на легковушке
вчера, в 21:30, 23 2065 -1
В Щекино водитель «Нивы» не дождался тепловоза
Дежурная часть
В Щекино водитель «Нивы» не дождался тепловоза
вчера, в 14:00, 32 2749 -1
В Туле водитель нарушил ПДД в месте смертельной аварии
Дежурная часть
В Туле водитель нарушил ПДД в месте смертельной аварии
28 февраля, в 20:20, 36 3967 2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:17 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Суд огласил заочный приговор уроженке Тулы политологу Екатерине Шульман*
Жизнь Тулы и области
Суд огласил заочный приговор уроженке Тулы политологу Екатерине Шульман*
сегодня, в 18:32, 112 1537 -14
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
Жизнь Тулы и области
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
сегодня, в 13:19, 104 2295 -6
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
Жизнь Тулы и области
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
сегодня, в 12:32, 66 1767 -4
Миляев представил пять новых министров Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев представил пять новых министров Тульской области
сегодня, в 11:27, 71 6480 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле начал работу автобусный маршрут, соединивший Горелки с ЖК «Времена года»
В Туле начал работу автобусный маршрут, соединивший Горелки с ЖК «Времена года»
Молодёжка «Тулицы» одержала победу над «Протоном-2»
Молодёжка «Тулицы» одержала победу над «Протоном-2»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.