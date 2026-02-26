  1. Моя Слобода
В Туле руководители строительной компании хотели спрятать от налоговой 32 млн рублей и стали фигурантами уголовного дела

Они указали недостоверные сведения в налоговой декларации, но обман был раскрыт.

В Туле руководители строительной компании хотели спрятать от налоговой 32 млн рублей и стали фигурантами уголовного дела
Фото: www.freepik.com.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов региональной строительной компанией ООО «Логос» (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Компания специализируется на возведении различных сооружений для предприятий.

По версии следствия, руководство «Логоса» умышленно внесло в налоговые декларации недостоверные сведения с целью уклонения от уплаты налогов. Сумма недоимки составила более 32 млн рублей. 

На данный момент организация добровольно перечислила в налоговую 3,5 млн в счет погашения задолженности. Для обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователя наложен арест на имущество организации на сумму 32 млн рублей. В ближайшее время лицам, причастным к преступлению будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

По данным портала Rusprofile, «организация представляет собой региональную строительную компанию со стабильным руководством, но сложной финансовой ситуацией. Ключевыми рисками являются убыточная деятельность, резкое падение выручки, признаки низкой финансовой устойчивости и платёжеспособности, а также активная роль ответчика в судебных спорах.»

сегодня, в 18:03 0
