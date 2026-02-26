В Тульской области ищут «цифровых атташе» для работы за рубежом

Вакансии открыты в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В Тульской области ведётся отбор специалистов, которые займутся продвижением отечественного программного обеспечения и радиоэлектронной продукции на зарубежных рынках. Работа предполагает долгосрочные загранкомандировки. Требования к кандидатам:

стаж работы в сфере IT — не менее 3 лет,

стаж работы в сфере продаж IT-продуктов — не менее 3 лет,

владение английским языком или языком страны пребывания на профессиональном уровне,

высшее образование,

гражданство РФ.

В числе задач –️ поиск партнеров и заказчиков для российских IT-компаний, презентация отечественных цифровых решений зарубежному бизнесу и госсектору, анализ рынков и мониторинг профильных тендеров, выявление и устранение барьеров для экспорта российского ПО.