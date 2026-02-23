Чучело певца SHAMANа сожгли на Байкале

19 февраля певец SHAMAN облизал лед озера Байкал, чем вызвал волну возмущения. И вот на Масленицу артисту прилетела ответочка.

— Шутки шутками, мемы мемами, но эта история вообще не про конкретного артиста. Это перформанс о границах допустимого. Для коренных народов и для многих местных жителей Байкал — сакральное место. Не локация для хайпа, не фон для «контента», не декорация для эпатажа. Байкал требует определённого поведения. И этот перформанс — не только реакция на «облизывание льда». Он про то, что неподобающее поведение на Байкале регулярно приводит к трагедиям: автомобили уходят под лёд, людей сбивают суда на воздушной подушке, гибнут те, кто воспринимает озеро как аттракцион. Каждый год — новые жертвы, каждый год — «несчастный случай, — написал в своем канале экозащитник Денис Букалов.

