Полиция арестовала драгдилера из Кимовска: у мужчины изъята крупная партия амфетамина 

В Кимовске 35-летний местный житель подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили сведения, что безработный гражданин планирует начать зарабатывать на жизнь продажей запрещенных веществ. Мужчину задержали сразу после того, как он съездил за крупной «закладкой».

В карманах куртки неудачливого драгдилера обнаружили 8,7 г амфетамина и телефон для связи с будущими «клиентами». Мужчина признал вину, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.