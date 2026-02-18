  1. Моя Слобода
Полиция арестовала драгдилера из Кимовска: у мужчины изъята крупная партия амфетамина 

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Кимовске 35-летний местный житель подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Полицейские получили сведения, что безработный гражданин планирует начать зарабатывать на жизнь продажей запрещенных веществ. Мужчину задержали сразу после того, как он съездил за крупной «закладкой».

В карманах куртки неудачливого драгдилера обнаружили 8,7 г амфетамина и телефон для связи с будущими «клиентами». Мужчина признал вину, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии. 

сегодня, в 13:23
