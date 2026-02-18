Дмитрий Миляев назвал конечную цель реализации нацпроектов в Тульской области

Губернатор напомнил, что каждый нацпроект должен быть нацелен на человека.

Сегодня в Новомосковске проходит встреча в формате открытого диалога губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с сельскими старостами и активистами органов территориального общественного самоуправления. На встрече присутствует порядка 350 человек.

В ходе встречи Дмитрий Миляев рассказал о конечной цели нацпроектов в Тульской области:

«Все нацпроекты направлены на то, чтобы улучшать качество жизни людей. Наша задача в том, чтобы сфокусировать внимание на проблемах, которые волнуют разные категории жителей нашего региона. От вопросов образования до качества медобслуживания. Наша цель заключается в том, чтобы на территории Тульской области было комфортно жить всем категориям населения».

Напомним, это не первая встреча губернатора с активистами. Ранее он встречался с ними в декабре прошлого года.