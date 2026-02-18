  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев назвал конечную цель реализации нацпроектов в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев назвал конечную цель реализации нацпроектов в Тульской области

Губернатор напомнил, что каждый нацпроект должен быть нацелен на человека.

Дмитрий Миляев назвал конечную цель реализации нацпроектов в Тульской области

Сегодня в Новомосковске проходит встреча в формате открытого диалога губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с сельскими старостами и активистами органов территориального общественного самоуправления. На встрече присутствует порядка 350 человек.

В ходе встречи Дмитрий Миляев рассказал о конечной цели нацпроектов в Тульской области:

«Все нацпроекты направлены на то, чтобы улучшать качество жизни людей. Наша задача в том, чтобы сфокусировать внимание на проблемах, которые волнуют разные категории жителей нашего региона. От вопросов образования до качества медобслуживания. Наша цель заключается в том, чтобы на территории Тульской области было комфортно жить всем категориям населения».

Напомним, это не первая встреча губернатора с активистами. Ранее он встречался с ними в декабре прошлого года.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 13:41 −3
Другие статьи по темам
Прочее
Миляев губернатор встреча ТОС
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
сегодня, в 07:00, 84 1220 4
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
сегодня, в 09:12, 66 1965 -10
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
Жизнь Тулы и области
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
сегодня, в 08:46, 54 1767 -5
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «Орден от Путина»
Жизнь Тулы и области
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «Орден от Путина»
сегодня, в 14:00, 41 969 -9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «Орден от Путина»
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «Орден от Путина»
Полиция арестовала драгдилера из Кимовска: у мужчины изъята крупная партия амфетамина 
Полиция арестовала драгдилера из Кимовска: у мужчины изъята крупная партия амфетамина 

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.