Миляев рассказал, как появилась идея создания модульных клубов в Тульской области

Об этом глава региона рассказал 18 февраля на встрече с сельскими старостами и руководителями ТОС в Новомосковске.

Миляев рассказал, как появилась идея создания модульных клубов в Тульской области

На встрече губернатор Тульской области рассказал об итогах и планах программы «Наш район». В частности, речь шла о новой успешной идее, которая реализуется в рамках этой программы, — модульные клубы в сельских населенных пунктах. Как полноценный проект идею начали реализовывать в 2025 году.

Первый такой клуб был открыт в конце 2024 года в деревне Бобрики Белевского района. Дмитрий Миляев рассказал, что идею придумали сами жители. 

«Я тогда приехал в Бобрики, довольно компактный населенный пункт, — рассказал Миляев. — Там стояла и детская площадка, была благоустроена территория. Жители попросили отремонтировать их сельский клуб — старое одноэтажное здание, уже ветхое, не подлежащее ремонту. И мы тогда изобрели историю с модульными клубами. Первый такой клуб мы поставили там.

Я еще тогда шутил, что если у меня будет вторая жизнь, я проведу ее Бобриках».

После открытия клуба в Бобриках от жителей других населенных пунктов тоже стали поступать заявки на такие клубы.

«В 2025 году мы установили уже 9 таких модульных клубов, установку двух завершаем сейчас», — сказал губернатор.

По планам программы, до 2030 года в Тульской области появится более 60 модульных клубов.

Напомним, сегодня, 18 февраля, губернатор Тульской области встречается в Новомосковске с сельскими старостами и руководителями ТОС. Встреча проходит в формате открытого диалога.

сегодня, в 13:18 −2
Дмитрий Миляев
