В Плавске мужчина умер, пропустив удар по лицу от подростка

Фото СУ СК по Тульской области.

СУ СК по Тульской области возбудил уголовное дело после гибели 42-летнего мужчины в Плавске. Конфликт произошел 15 февраля около кафе на улице Коммунаров.

Установлено, что между мужчиной и 17-летним подростком вспыхнул конфликт, в ходе которого молодой человек несколько раз ударил взрослого в лицо. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«Следователем было осмотрено место происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначены судебные экспертизы, предварительные выводы которых подтвердили причинно-следственную связь между действиями несовершеннолетнего и гибелью мужчины», — отметили в региональном ведомстве.

Подростка задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.