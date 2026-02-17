  1. Моя Слобода
  4. В Плавске мужчина умер, пропустив удар по лицу от подростка - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
В Плавске мужчина умер, пропустив удар по лицу от подростка

17-летнего парня задержали.

В Плавске мужчина умер, пропустив удар по лицу от подростка
Фото СУ СК по Тульской области.

СУ СК по Тульской области возбудил уголовное дело после гибели 42-летнего мужчины в Плавске. Конфликт произошел 15 февраля около кафе на улице Коммунаров.

Установлено, что между мужчиной и 17-летним подростком вспыхнул конфликт, в ходе которого молодой человек несколько раз ударил взрослого в лицо. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«Следователем было осмотрено место происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначены судебные экспертизы, предварительные выводы которых подтвердили причинно-следственную связь между действиями несовершеннолетнего и гибелью мужчины», — отметили в региональном ведомстве. 

Подростка задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

сегодня, в 12:13 0
