Рецидивиста заключили под стражу за ограбление пенсионерки

Фото из архива Myslo.

Щекинский межрайонный суд Тульской области отправил под стражу мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на пожилую жительницу села Огаревка.

По версии следствия, 24 января около полудня Ф. и его сообщник, распивая спиртное в Огаревке, решили пополнить запасы алкоголя путем грабежа. Они проникли в дом 70-летней местной жительницы и потребовали отдать им деньги. Получив отказ, Ф. пригрозил пенсионерке: «Не отдашь добровольно, зарежем».

После этого сообщник мужчины силой толкнул женщину на пол, она упала и ударилась головой.

На кухне злоумышленник нашел кошелек с наличными. Пытаясь предотвратить кражу, пенсионерка преградила одному из нападавших путь, но тот вновь ее толкнул. Чтобы затруднить следствие, преступники стерли отпечатки пальцев с предметов мебели и оборвали телефонный провод. С добычей в 25 тысяч рублей они скрылись.

Ф., который ранее уже был судим, был задержан 9 февраля. Постановлением Щекинского межрайонного суда от 11 февраля ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2026 года.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано, пояснили в суде.