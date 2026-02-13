СК возбудил уголовное дело по факту травмирования подростка упавшей с крыши наледью

Расследование начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователь СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего.

Инцидент произошел 13 февраля 2026 года на улице Ф. Энгельса. С крыши многоквартирного жилого дома на 17-летнего юношу сошла снежная масса, в результате чего подросток получил травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, изъята документация управляющей компании, назначен ряд судебных экспертиз. Ведется опрос свидетелей. Лица, ответственные за содержание крыши, устанавливаются. Ход расследования поставлен на особый контроль в аппарате регионального следственного управления.