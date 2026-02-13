Миляев поблагодарил Чемезова за выбор Тульской области как постоянной локации форума «Инженеры будущего»

В этом году ряд мероприятий на форуме посвятят «Году единства народов России».

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в заседании организационного комитета по подготовке XIV Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2026», который пройдет в нашей области летом текущего года.

Форум служит платформой для повышения престижа профессии инженера и привлечения талантливой молодежи в промышленность. В этом году ряд мероприятий форума будут соответствовать теме «Год единства народов России».

Председатель Союза машиностроителей России и гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов поддержал предложение сделать наш регион постоянным местом проведения форума, закрепив за мероприятием площадку парка-отеля «Шахтер» в Тульской области.

За годы своего существования мероприятие зарекомендовало себя как крупнейшая в стране образовательная и коммуникационная площадка для молодых специалистов инженерно-технического профиля.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев особо поблагодарил Союз машиностроителей и лично главу «Ростеха» Сергея Чемезова за доверие и почетную миссию стать постоянной площадкой важного форума. Он пообещал, что организаторы приложат максимум усилий, чтобы каждый последующий форум становился ярче и интереснее предыдущего.

Отметим, что в 2025 году впервые одновременно с форумом прошла профильная инженерная смена в детском оздоровительном лагере «Звездный». Ее участниками стали 275 ребят — победители и призеры многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и дети сотрудников промышленных предприятий.