  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Иностранца обвинили в убийстве туляка и заочно арестовали - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Иностранца обвинили в убийстве туляка и заочно арестовали

Преступление было совершено еще в 2003 году.

Иностранца обвинили в убийстве туляка и заочно арестовали

В Туле 44-летний гражданин Республики Молдова обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем.

Следствием установлено, что в декабре 2003 года обвиняемый находился в поселке Молочные Дворы Плавского района. Там он назначил встречу 21-летнему знакомому, которого планировал обокрасть. Мужчина дважды ударил потерпевшего неустановленным следствием предметом, от полученных травм тот скончался. Обвиняемый забрал его наручные часы, панель от автомагнитолы и несколько мобильных телефонов. После этого он покинул РФ.

Возбужденное по факту убийства дело приостановили в 2006 году. В декабре 2025-го следователи смогли установить новые обстоятельства дела и производство возобновили.

Обвиняемого объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 11:32 0
Другие статьи по темам
Прочее
убийство уголовное дело Тульская область Плавск
Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём и низкое давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём и низкое давление
сегодня, в 07:00, 138 1555 2
Директор плавского Центра культуры и досуга незаконно предоставил бизнесмену помещение под обувную мастерскую
Дежурная часть
Директор плавского Центра культуры и досуга незаконно предоставил бизнесмену помещение под обувную мастерскую
сегодня, в 12:12, 73 649 1
В Туле наледь упала на голову подростка: СК начал проверку
Политика и экономика
В Туле наледь упала на голову подростка: СК начал проверку
сегодня, в 11:02, 35 1701 0
Дмитрий Миляев доложил вице-премьеру о перезагрузке системы образования
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев доложил вице-премьеру о перезагрузке системы образования
сегодня, в 10:55, 15 828 -7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские выпускники отправили 2775 заявок на сдачу ЕГЭ электронно
Тульские выпускники отправили 2775 заявок на сдачу ЕГЭ электронно
В Туле наледь упала на голову подростка: СК начал проверку
В Туле наледь упала на голову подростка: СК начал проверку

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.