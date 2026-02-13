Иностранца обвинили в убийстве туляка и заочно арестовали

Преступление было совершено еще в 2003 году.

В Туле 44-летний гражданин Республики Молдова обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем.

Следствием установлено, что в декабре 2003 года обвиняемый находился в поселке Молочные Дворы Плавского района. Там он назначил встречу 21-летнему знакомому, которого планировал обокрасть. Мужчина дважды ударил потерпевшего неустановленным следствием предметом, от полученных травм тот скончался. Обвиняемый забрал его наручные часы, панель от автомагнитолы и несколько мобильных телефонов. После этого он покинул РФ.

Возбужденное по факту убийства дело приостановили в 2006 году. В декабре 2025-го следователи смогли установить новые обстоятельства дела и производство возобновили.

Обвиняемого объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.