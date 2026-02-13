  1. Моя Слобода
Тульские выпускники отправили 2775 заявок на сдачу ЕГЭ электронно

Сервис оказался очень востребованным.

Тульские выпускники отправили 2775 заявок на сдачу ЕГЭ электронно
Фото Алексея Пирязева.

Тульская область стала одним из регионов-участников пилотного проекта по выбору предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) онлайн через портал «Госуслуги», рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

Всего выпускники отправили 2775 электронных заявлений.

Способ оказался удобен для:

  • учащихся 11-х классов школ,
  • студентов профессиональных училищ и техникумов,
  • выпускников предыдущих лет.

Сервис оказался востребованным: на уровне всей страны зарегистрировано более 71 тысяч заявок, что составляет примерно 70% от общего числа заявлений в пилотных регионах.

