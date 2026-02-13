Тульские выпускники отправили 2775 заявок на сдачу ЕГЭ электронно

Фото Алексея Пирязева.

Тульская область стала одним из регионов-участников пилотного проекта по выбору предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) онлайн через портал «Госуслуги», рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Всего выпускники отправили 2775 электронных заявлений.

Способ оказался удобен для:

учащихся 11-х классов школ,

студентов профессиональных училищ и техникумов,

выпускников предыдущих лет.

Сервис оказался востребованным: на уровне всей страны зарегистрировано более 71 тысяч заявок, что составляет примерно 70% от общего числа заявлений в пилотных регионах.