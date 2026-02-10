  1. Моя Слобода
Безработный туляк украл прицеп-автодом за 600 тысяч рублей

Злоумышленника отследили по камерам.

Фото УМВД по Тульской области.

В Кимовске полицейские раскрыли кражу прицепа-автодома стоимостью 600 тысяч рублей. Его украли с прибрежной зоны водоема неподалеку от деревни Рениво.

По камерам полицейские установили личность подозреваемого — 27-летнего безработного кимовчанина. 

«Автодом подозреваемый спрятал в одном из гаражных кооперативов на окраине города, планируя распорядиться им по своему усмотрению», — рассказали в региональном УМВД. 

Возбуждено уголовное дело. Автодом вернули владельцу. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. 

сегодня, в 12:02 +1
