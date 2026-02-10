  1. Моя Слобода
Тульская область поборется за звание туристического региона года 

Голосование продлится до 11 марта.

Фото Алексея Пирязева.

Тульская область борется за титул «Туристический регион года» в национальном конкурсе «Маршрут построен 2025-2026». Регион представлен сразу в 18 проектах, которые участвуют в 11 номинациях.

Область претендует на главный приз премии — звание «Туристический регион года», сообщил в своих соцсетях глава региона Дмитрий Миляев. При оценке учитываются развитие туристической инфраструктуры, условия для путешественников и разнообразие маршрутов.

В голосовании участвуют тульские отели и глэмпинги, гастрономические проекты, цифровые сервисы и фестивали. Также представлены инициативы в сфере семейного, культурного и агротуризма, кафе, рестораны и событийные проекты.

Проголосовать можно по ссылкам:

Голосование продлится до 11 марта. 

Фотограф:
сегодня, в 12:22
Место
Тульская область
Прочее
фестиваль туризм
