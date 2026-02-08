  1. Моя Слобода
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции

Протокол составлен только на одного 19-летнего цыгана - за мелкое хулиганство.

По информации Myslo, все 4 участника драки отпущены из отдела полиции. В отношении 19-летнего участника инцидента цыганской национальности - составлен административный протокол по статье по ст.20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство.

сегодня, в 12:31 0
