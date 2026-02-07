Тульские росгвардейцы передали 30 единиц оружия в зону СВО

Управление Росгвардии по Тульской области передало представителям воинских частей Министерства обороны РФ очередную партию изъятого, невостребованного и добровольно сданного гражданами оружия – 30 единиц.
Всего представители регионального управления отправили военным почти 1000 стволов различных калибров.
Росгвардейцы помогают гражданам оформить и организовать добровольную передачу охотничьего оружия и патронов в пользу Вооружённых Сил. Для этого можно обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области.