В Туле водителя «копейки» оштрафовали за опасный дрифт

Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле привлекли к ответственности еще одного дрифтера. О нарушении ПДД узнали из видео очевидца.

«2 февраля в сети «Интернет» было размещено видео, на котором водитель автомобиля ВАЗ решил продемонстрировать свое мастерство экстремального вождения, создав при этом реальную угрозу жизни и здоровью людям, находящимся на остановочном павильоне общественного транспорта. Им оказался молодой человек 2006 года рождения», - сообщили в УГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, в отношении нарушителя составили сразу несколько административных материалов:

По ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков);

По ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов на право управления им);

По ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем с техническими неисправностями);

По ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем обязанности по страхованию своей гражданской ответственности).

