  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водителя «копейки» оштрафовали за опасный дрифт - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водителя «копейки» оштрафовали за опасный дрифт

Автомобилист создал угрозу для людей на остановке общественного транспорта.

В Туле водителя «копейки» оштрафовали за опасный дрифт

Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле привлекли к ответственности еще одного дрифтера. О нарушении ПДД узнали из видео очевидца.

«2 февраля в сети «Интернет» было размещено видео, на котором водитель автомобиля ВАЗ решил продемонстрировать свое мастерство экстремального вождения, создав при этом реальную угрозу жизни и здоровью людям, находящимся на остановочном павильоне общественного транспорта. Им оказался молодой человек 2006 года рождения», - сообщили в УГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, в отношении нарушителя составили сразу несколько административных материалов:

По ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков);

По ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов на право управления им);

По ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем с техническими неисправностями);

По ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем обязанности по страхованию своей гражданской ответственности).

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Пузакова припаркованный автобус мешает пешеходам
Дежурная часть
На ул. Пузакова припаркованный автобус мешает пешеходам
вчера, в 20:19, 10 1442 1
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
вчера, в 15:31, 33 1170 3
Дрифтер устроил «показуху» в Глушанках
Дежурная часть
Дрифтер устроил «показуху» в Глушанках
5 февраля, в 20:17, 44 3167 2
В Туле водитель грузовика очень торопился на перекрестке
Дежурная часть
В Туле водитель грузовика очень торопился на перекрестке
5 февраля, в 18:17, 6 1526 -1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 7 февраля: снежно, скользко и до -12
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 февраля: снежно, скользко и до -12
сегодня, в 09:00, 190 1535 4
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем семей защитников Отечества
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем семей защитников Отечества
сегодня, в 09:42, 44 736 -10
Тест: Хорошо ли вы знаете фильм «Собачье сердце»?
Жизнь Тулы и области
Тест: Хорошо ли вы знаете фильм «Собачье сердце»?
сегодня, в 13:31, 44 1784 6
Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали дрифтера с ул. Вильямса
Дежурная часть
Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали дрифтера с ул. Вильямса
сегодня, в 10:37, 43 1460 6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На трассе М-2 «Крым» в Тульской области произошло ДТП с участием 13 машин: видео
На трассе М-2 «Крым» в Тульской области произошло ДТП с участием 13 машин: видео
В Туле молодая пара отравилась угарным газом: возбуждено уголовное дело
В Туле молодая пара отравилась угарным газом: возбуждено уголовное дело

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.