В Туле молодая пара отравилась угарным газом: возбуждено уголовное дело

Следователи устанавливают круг лиц, причастных к трагедии.

Фото: СУ СК России по Тульской области

Сотрудники следственного отдела по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности  смерть двух лиц». 

В пятницу, 6 февраля, в квартире на ул. Шухова были найдены тела 24-летнего молодого человека и 20-летней девушки с признаками отравления угарным газом. 

Следователи изымают необходимую документацию, назначены судебные экспертизы. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.

сегодня, в 14:08 −3
Событие
уголовное дело преступление СУ СК России по Тульской области отравление угарным газом смерть
Место
Тула улица Шухова
