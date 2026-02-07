В Туле молодая пара отравилась угарным газом: возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СК России по Тульской области

Сотрудники следственного отдела по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В пятницу, 6 февраля, в квартире на ул. Шухова были найдены тела 24-летнего молодого человека и 20-летней девушки с признаками отравления угарным газом.

Следователи изымают необходимую документацию, назначены судебные экспертизы. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.