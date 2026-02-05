  1. Моя Слобода
  4. Туляк пять лет прятался от своих детей и накопил долг по алиментам в 1,8 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
Туляк пять лет прятался от своих детей и накопил долг по алиментам в 1,8 млн рублей

Мужчина получил полгода исправительных работ со штрафом.

Фото из архива Myslo.

В Киреевском районе мужчину осудили за злостную невыплату алиментов своим детям.

Горе-отец, будучи трудоспособным, игнорировал судебное решение о выплате денег на содержание двух несовершеннолетних детей, накопив долг в размере более 1,8 миллиона рублей с сентября 2020 года по ноябрь 2025-го.

Как сообщили в региональной прокуратуре, суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полгода с ежемесячным вычетом 15% зарплаты в пользу государства.

Решение пока не вступило в законную силу.

сегодня, в 12:43 0
