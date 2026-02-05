  1. Моя Слобода
Подробности смертельного пожара в Заречье: трагедия произошла из-за неисправного телевизора 

В результате пожара погибли два человека.

Myslo выяснил подробности трагедии, которая произошла на улице Октябрьской. Там при пожаре в многоквартирном доме погибла 11-летняя девочка и её 40-летняя мать — Людмила И.

По нашей информации, погибшие были инвалидами: у женщины ДЦП, а у её дочери — аутизм. В вечер трагедии Людмила распивала вместе с мужем алкоголь и смотрела телевизор. Произошло короткое замыкание, и бытовая техника загорелась. Огонь быстро распространился по квартире — в комнате было много неисправной техники, ремонтом которой занимался муж Людмилы. 

Мужчина, также имевший проблемы со здоровьем, успел выскочить в подъезд и стал звать на помощь. Женщина и её дочь покинуть квартиру не смогли и погибли. 

В настоящий момент по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

