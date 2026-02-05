  1. Моя Слобода
В Тульской области осудили банду организаторов нелегальной рабочей миграции

Имущество злоумышленников конфисковали.

Фото из архива Myslo.

В Новомосковске прокуратура поддержала обвинение в суде против пятерых соучастников группы возрастом от 22 до 63 лет. Им предъявлены обвинения, связанные с организацией незаконного нахождения иностранцев в России и подделкой официальных документов.

Установлено, что члены группы, формально работающие в аутсорсинге, трудоустроили 30 мигрантов на предприятии Тульской области. Для сокрытия преступлений они использовали поддельные рабочие патенты. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ. 

Суд назначил мужчинам реальные тюремные сроки от двух до двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Одну участницу освободили от реального срока, заменив условным наказанием на 1 год и 9 месяцев с испытательным периодом 1,5 года.

Имущество преступников — автомобили BMW и Mitsubishi Lancer, деньги (более 1,3 миллиона рублей), компьютерная техника и мобильные устройства — конфискованы в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

сегодня, в 13:04
