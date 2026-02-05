Представитель тульской фармкомпании пытался подкупить сотрудника Минпромторга

Представитель тульской фармкомпании «Интерфарма» пытался подкупить сотрудника департамента Минпромторга РФ для возобновления действия лицензии на производство лекарств. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере MAX.

«К сотруднику департамента фармацевтической промышленности обратился представитель одной из крупнейших российских фармкомпаний с предложением урегулировать вопрос возобновления действия лицензии на производство лекарственных средств для медицинского применения за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство уведомило о попытке подкупа правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.

Коллеги из издания SHOT пишут, что представитель фармкомпании предлагал «решить вопрос» за 2 миллиона рублей. Деньги он планировал передать несколькими траншами: в первом — 400 тысяч рублей.

Напомним, в январе прошлого года «Интерфарма» оказалась замешана в скандале, связанном с производстом лекарств: их делали из субстанций без документов, подтверждающих их безопасность. Среди таких препаратов оказался антибиотик «Биапенем», включенный в список жизненно важных лекарственных средств, утвержденный Министерством здравоохранения. Сырье для производства поступало из Индии и Китая.