Представитель тульской фармкомпании пытался подкупить сотрудника Минпромторга

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Представитель тульской фармкомпании «Интерфарма» пытался подкупить сотрудника департамента Минпромторга РФ для возобновления действия лицензии на производство лекарств. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере MAX.

«К сотруднику департамента фармацевтической промышленности обратился представитель одной из крупнейших российских фармкомпаний с предложением урегулировать вопрос возобновления действия лицензии на производство лекарственных средств для медицинского применения за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство уведомило о попытке подкупа правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.

Коллеги из издания SHOT пишут, что представитель фармкомпании предлагал «решить вопрос» за 2 миллиона рублей. Деньги он планировал передать несколькими траншами: в первом — 400 тысяч рублей.

Напомним, в январе прошлого года «Интерфарма» оказалась замешана в скандале, связанном с производстом лекарств: их делали из субстанций без документов, подтверждающих их безопасность. Среди таких препаратов оказался антибиотик «Биапенем», включенный в список жизненно важных лекарственных средств, утвержденный Министерством здравоохранения. Сырье для производства поступало из Индии и Китая. 

сегодня, в 10:38 +2
скандал подкуп Интерфарма Минпромторг России
