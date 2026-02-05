СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум

Виктор Дзюба стал депутатом Госдумы в 2016 году.

Депутат Государственной Думы от Тульской области Виктор Дзюба планирует отказаться от своего мандата. Региональные СМИ сообщают, что сложить полномочия намерены и члены его команды — депутат гордумы Александр Швыков и депутаты облдумы Геннадий Никитин и Дмитрий Афоничев.

На данный момент не удалось получить комментарии у региональных парламентариев. В пресс-службе областной и городской Дум также пока воздерживаются от каких-либо заявлений в связи с отсутствием информации.

Предполагается, что Виктор Дзюба откажется от своего мандата в Госдуме в пятницу, 6 февраля.