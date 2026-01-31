  1. Моя Слобода
В Туле грузовая ГАЗель уже несколько дней собирает пробку

Чтобы объехать автомобиль, водителям приходится выезжать на встречную полосу.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимки, сделанные утром, днем и вечером 30 января. На кадрах видно грузовую ГАЗель, которая припаркована так, что значительная часть кузова находится на проезжей части.

j9yFXK5qV-Jd1n2FJt6wOTDbySBCtpqh15F5qqtdSXGkIcL3Su1WXkamT2flIW2oEsrwlbjRE1I_638ftlZq9QwX.jpg

В комментариях есть сообщения, что машина так стоит уже не первый день.

sq55kNstavToWLSgkIKenDsr5GgX3DwUlT_LFgLao2AGCkWrzN36tUSaxrlwjSsX_w-hFYEgbzBHJ90kcxirkqKH.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
31 января, в 14:30 +3
