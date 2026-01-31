В Тульской области объявлена опасность БПЛА

Сегодня, 31 января, в 16.25 на территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА.
«Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона Дмитрий Миляев.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
