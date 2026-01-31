  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области объявлена опасность БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области объявлена опасность БПЛА

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявлена опасность БПЛА

Сегодня, 31 января, в 16.25 на территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. 

«Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона Дмитрий Миляев. 

Единый номер вызова экстренных служб: 112.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
31 января, в 16:26 −3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
атака БПЛА
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
сегодня, в 07:15, 61 991 1
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
Жизнь Тулы и области
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
сегодня, в 09:25, 29 616 -16
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 08:00, 24 609 -9
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
Жизнь Тулы и области
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
сегодня, в 07:00, 23 1425 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Стали известны подробности пожара в пятиэтажке на Октябрьской в Туле
Стали известны подробности пожара в пятиэтажке на Октябрьской в Туле
«МультЗима» в Туле: зрителям покажут «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!»
«МультЗима» в Туле: зрителям покажут «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.