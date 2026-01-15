  1. Моя Слобода
Церковь под Тулой признали муниципальной собственностью

Речь идет о церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая в селе Руднево.

Церковь под Тулой признали муниципальной собственностью

Ленинский районный суд рассмотрел заявление комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество.

Судом установлено, что Управлением Росреестра по Тульской области внесены записи в ЕГРН о принятии на учет как бесхозяйное имущество нежилое здание (церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая XVIII века), право на которое ни за кем не зарегистрировано.

Управляющий Тульской епархией не возражал против удовлетворения заявления.

Решением суда от 15.01.2026 заявление КИЗО удовлетворено. Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая признана муниципальной собственностью.

15 января, в 16:42 +2
