В Тульской области более 1700 человек сделали прививки от краснухи

Вакцинация продлится до конца 2026 года.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области продолжается кампания по вакцинации против краснухи. Она стартовала в октябре 2025 года и продлится до конца 2026 года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 

С октября по декабрь 2025 года прививку сделало более 1700 детей и женщин репродуктивного возраста. Благодаря этому в регионе повышается устойчивость коллективного иммунитета к заболеванию.

Краснуха опасна для беременных женщин: сама болезнь протекает легко, однако вирус способен вызвать тяжелые патологии у будущего ребёнка, вплоть до инвалидности малыша. Основные проявления синдрома врожденной краснухи включают поражение мозга, слуха, сердца и глаз.

Прививки делают бесплатно в детских поликлиниках и женских консультациях по месту проживания. Дети получают вакцину как отдельную прививку от краснухи, так и многокомпонентную вакцину от трёх заболеваний (краснуха, корь, свинка). Взрослым женщинам вводят одну дозу вакцины.

15 января, в 17:20 0
