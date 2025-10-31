  1. Моя Слобода
Туляк украл с проходящего поезда 360 кг чугуна

Он скинул с поезда 41 слиток чугуна.

Туляк украл с проходящего поезда 360 кг чугуна

Сотрудники тульского ЛО МВД России на перегоне Присады — Дедилово задержали неоднократно судимого 31-летнего жителя Тульской области за кражу.

Злоумышленник знал, что на железнодорожной станции Присады Киреевского района проходят грузовые поезда, перевозящие чугунные слитки. Утром он прибыл на переезд, дождался, когда грузовой состав замедлит движение, после чего на ходу запрыгнул на полувагон и сбросил с него 41 слиток чугуна.

IMG_9590.jpg

Спрыгнув с состава, мужчина направился домой за автомобилем, чтобы погрузить добытое имущество и сдать его в пункт приёма металлолома. Однако, вернувшись на место преступления, он был задержан сотрудниками транспортной полиции.

В общей сложности злоумышленник успел похитить 360 килограммов чугуна. Имущество было изъято полицейскими. Дознанием ЛО МВД России на станции Тула в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

сегодня, в 13:43 +2
