По факту смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле следователи возбудили второе уголовное дело

Точная причина аварии, унесшей жизни четырех человек, будет установлена в ходе расследования.

«В настоящее время по факту ДТП на Пролетарском мосту Тулы следователем СУ УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“», — сообщили в УМВД.

Дела о ДТП с погибшими — подследственность полиции.

Ранее Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту ДТП на мосту. Дело открыли по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Такие дела СК всегда возбуждает в случае ДТП с участием общественного транспорта.

Как стало известно Myslo, впоследствии дела будут объединены в одном ведомстве.