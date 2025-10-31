  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. По факту смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле следователи возбудили второе уголовное дело - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

По факту смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле следователи возбудили второе уголовное дело

Точная причина аварии, унесшей жизни четырех человек, будет установлена в ходе расследования.

По факту смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле следователи возбудили второе уголовное дело

«В настоящее время по факту ДТП на Пролетарском мосту Тулы следователем СУ УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“», — сообщили в УМВД.

Дела о ДТП с погибшими — подследственность полиции.

Ранее Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту ДТП на мосту. Дело открыли по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Такие дела СК всегда возбуждает в случае ДТП с участием общественного транспорта.

Как стало известно Myslo, впоследствии дела будут объединены в одном ведомстве. 

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: ДТП с трамваем на мосту через Упу
После смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле до 1 ноября ограничат движение трамваев
Жизнь Тулы и области
После смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле до 1 ноября ограничат движение трамваев
сегодня, в 14:48, 28 2903 -4
«Трамвай был полностью исправен»: в администрации Тулы прокомментировали смертельное ДТП на мосту
Дежурная часть
«Трамвай был полностью исправен»: в администрации Тулы прокомментировали смертельное ДТП на мосту
сегодня, в 14:37, 43 4124 -5
Администрация Тулы выразила соболезнования родственникам погибших в ДТП с маршрутками и трамваем
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы выразила соболезнования родственникам погибших в ДТП с маршрутками и трамваем
сегодня, в 14:27, 25 2088 0
Точную причину ДТП с четырьмя погибшими установит следствие
Дежурная часть
Точную причину ДТП с четырьмя погибшими установит следствие
сегодня, в 13:20, 31 3855 0

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:02 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай
Дежурная часть
Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай
сегодня, в 10:16, 243 23795 4
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
Дежурная часть
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
сегодня, в 08:59, 109 10517 0
Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»
Дежурная часть
Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»
сегодня, в 12:22, 95 3377 2
Погода в Туле 31 октября: дожди и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 31 октября: дожди и ветер
сегодня, в 07:00, 77 1082 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Точную причину ДТП с четырьмя погибшими установит следствие
Точную причину ДТП с четырьмя погибшими установит следствие
В Тульской области на трассе установили новую станцию зарядки для электромобилей
В Тульской области на трассе установили новую станцию зарядки для электромобилей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.