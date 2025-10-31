Окончательную причину ДТП устанавливают следователи сразу двух ведомств — УМВД и СК РФ. По факту аварии расследуются уже два уголовных дела.
Точную причину ДТП с четырьмя погибшими установит следствие
Городское управление по транспорту и дорожному хозяйству опровергло информацию о том, что причиной аварии стал дефект трамвайных путей.
Галерея
сегодня, в 14:48, 28 2905 -4
сегодня, в 14:37, 43 4129 -5
сегодня, в 14:27, 25 2091 0
По факту смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле следователи возбудили второе уголовное дело
сегодня, в 13:02, 43 5617 0
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен
Другие статьи по темам
Событие
сегодня, в 10:16, 243 23795 4
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
сегодня, в 08:59, 109 10517 0
сегодня, в 12:22, 95 3377 2
сегодня, в 07:00, 77 1082 5