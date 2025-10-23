  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В центре Тулы водитель разглядел свободную полосу, но не «заметил» сплошную - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В центре Тулы водитель разглядел свободную полосу, но не «заметил» сплошную

В центре Тулы водитель разглядел свободную полосу, но не «заметил» сплошную

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Дмитрий Л. вновь прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты перед перекрестком ул. Фридриха Энгельса и ул. Советской в Туле. На них видно, как водитель внедорожника Infiniti без видимых на то причин решил нарушить правила дорожного движения.

«Снято 21.10.2025, в 11.30», — уточнил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Ложевой заметили еще одного хитрого водителя
Дежурная часть
На ул. Ложевой заметили еще одного хитрого водителя
вчера, в 21:21, 7 1371 0
На ул. Судейского в Туле заметили «второрядника»
Дежурная часть
На ул. Судейского в Туле заметили «второрядника»
вчера, в 18:11, 21 1035 -1
В Туле водитель ВАЗа «погонял» с трамваем и устроил дрифт
Дежурная часть
В Туле водитель ВАЗа «погонял» с трамваем и устроил дрифт
21 октября, в 20:12, 14 2138 2
На ул. Кутузова водители «не замечают» сразу два дорожных знака
Дежурная часть
На ул. Кутузова водители «не замечают» сразу два дорожных знака
21 октября, в 17:25, 33 2002 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:15 −1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
Владимир Путин: «Многодетность должна стать нормой»
Мир
Владимир Путин: «Многодетность должна стать нормой»
сегодня, в 15:55, 65 813 -17
Погода в Туле 23 октября: облачно с прояснениями и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 октября: облачно с прояснениями и без осадков
сегодня, в 07:00, 113 1581 5
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
сегодня, в 13:52, 57 2772 4
На Хворостухина возле высотки обнаружен труп девочки
Дежурная часть
На Хворостухина возле высотки обнаружен труп девочки
сегодня, в 10:49, 31 6657 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Автономный автомобиль проехал без вмешательства водителя из Москвы в Тулу и обратно
Автономный автомобиль проехал без вмешательства водителя из Москвы в Тулу и обратно
Нонна Гришаева, Елизавета Боярская, Максим Аверин и Дмитрий Харатьян приедут в Тулу на фестиваль «Кино и Музыка»
Нонна Гришаева, Елизавета Боярская, Максим Аверин и Дмитрий Харатьян приедут в Тулу на фестиваль «Кино и Музыка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.