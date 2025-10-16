  1. Моя Слобода
У туляка в гараже нашли контрафактные сигареты почти на 4 млн рублей
Фото из архива Myslo.

У туляка в гараже нашли контрафактные сигареты почти на 4 млн рублей

Мужчине придется заплатить штраф в 430 тысяч рублей.

Гособвинитель прокуратуры Привокзального района Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя.

С марта по июль 2024 года он незаконно приобрел у неустановленного лица для продажи немаркированную табачную продукцию в количестве более 36 тысяч пачек, которую перевез и хранил в гараже в Привокзальном районе Тулы.

«Впоследствии с целью дальнейшего хранения и сбыта злоумышленник перевез часть немаркированной продукции в торговую палатку, размещенную в Ефремове», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Продукцию стоимостью более 4 миллионов рублей изъяли.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 430 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

сегодня, в 10:51
