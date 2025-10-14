В Туле фирма уклонилась от уплаты налогов на 37 млн рублей

Скрин из видео СУ СК по Тульской области.

СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов местной организацией.

По версии следствия, руководство организации, занимающейся производством металлоконструкций, уклонилось от уплаты налогов, путем умышленного включения в налоговые декларации недостоверных сведений. Общая сумма недоимки составила более 37 миллионов рублей.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба», — отметили в региональном СК.

Проводится осмотр документации, назначены судебные экспертизы.