В Туле фирма уклонилась от уплаты налогов на 37 млн рублей
Скрин из видео СУ СК по Тульской области.

В Туле фирма уклонилась от уплаты налогов на 37 млн рублей

Предприниматель представил недостоверные сведения в налоговую.

СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов местной организацией.

По версии следствия, руководство организации, занимающейся производством металлоконструкций, уклонилось от уплаты налогов, путем умышленного включения в налоговые декларации недостоверных сведений. Общая сумма недоимки составила более 37 миллионов рублей.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба», — отметили в региональном СК. 

Проводится осмотр документации, назначены судебные экспертизы.

сегодня, в 16:31 +1
Место
Тульская область
Прочее
налогиСледственный комитет
