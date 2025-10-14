  1. Моя Слобода
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
Фото Михаила Купрейчика.

Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской

По мнению активиста, этот вариант предполагает минимальные затраты.

Туляк Михаил обратился к главе администрации города с предложением улучшить пропускную способность улицы Староникитской в районе дома № 5 и цирка. Идея довольно проста и, по мнению, активиста, не особо затратна. 

— В этом поможет перенос одного столба и срез части «островка» вокруг него. Горит стрелка направо, но автомобили не могут проехать по правому ряду. Полоса пустует, потому что в левом ряду стоят машины, двигающиеся прямо и ожидающие основного зелёного сигнала. На личном опыте считаю, что светофор не регулируется в зависимости от загруженности улицы.

277ieSpmHQE0Gwl9r6yHFYnbO7TOtlADU1sTMMU--BOXrKFu943k83gymI2lvdjmkDHB0M8n7AJzWCD0u-9sjkrH.jpg

Очевидно, тут есть возможность решить с пропускной способностью минимальными затратами, осталось немного для полноценной разгрузки, — написал туляк свое предложение на странице Ильи Беспалова в соцсети «ВКонтакте».

А вы что думаете? Поможет ли это? Пишите свое мнение в комментариях!

сегодня, в 16:17 +6
