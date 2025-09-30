В Суворове онколог нашёл у 13 пациентов несуществующие опухоли: суд огласил приговор

Фото Артёма Жильцова

Суворовский межрайонный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении врача-онколога местной больницы, обвиняемого в мошенничестве.

Из материалов дела следует, что с февраля по ноябрь 2022 года мужчина умышленно внес в региональную информационную систему заведомо ложную информацию о выявлении им у 13 пациентов подозрений на онкологические заболевания на ранней стадии.

За это он необоснованно получил денежное поощрение в размере 39 тысяч рублей. Медик своей вины не признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 120 тысяч рублей, а также лишил его на три года права заниматься врачебной деятельностью.