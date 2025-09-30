  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. 9 Мая встретили очень странного водителя - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. 9 Мая встретили очень странного водителя

На ул. 9 Мая встретили очень странного водителя

Видео с подозрительной манерой вождения появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. 9 Мая. На записи видно, как водитель кроссовера сначала создал потенциально аварийную ситуацию, а затем и вовсе выехал на тротуар.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Под Тулой водитель микроавтобуса совершил опасный обгон с нарушением
Дежурная часть
Под Тулой водитель микроавтобуса совершил опасный обгон с нарушением
вчера, в 20:00, 1 574 1
На ул. Рязанской водители игнорируют двойную сплошную
Дежурная часть
На ул. Рязанской водители игнорируют двойную сплошную
вчера, в 17:45, 5 716 1
На Одоевском шоссе невнимательный водитель едва не устроил ДТП
Дежурная часть
На Одоевском шоссе невнимательный водитель едва не устроил ДТП
30 сентября, в 17:45, 5 1501 -1
В Туле слишком самоуверенный таксист устроил ДТП
Дежурная часть
В Туле слишком самоуверенный таксист устроил ДТП
29 сентября, в 20:15, 15 2744 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
30 сентября, в 20:14 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
вчера, в 22:00, 76 629 0
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
вчера, в 16:45, 45 1066 0
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
Жизнь Тулы и области
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
вчера, в 21:21, 31 636 1
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
Дежурная часть
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
вчера, в 20:45, 29 1569 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульских парках завершился сезон работы детских аттракционов
В тульских парках завершился сезон работы детских аттракционов
В Суворове онколог нашёл у 13 пациентов несуществующие опухоли: суд огласил приговор
В Суворове онколог нашёл у 13 пациентов несуществующие опухоли: суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.