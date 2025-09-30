Более 300 тысяч жителей Тульской области сделали прививки от гриппа

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области продолжается иммунизация против гриппа. За счет средств федерального бюджета в регион поступили противогриппозные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», «Ультрикс Квадри».

Дополнительно, за счет средств областного бюджета, закуплена вакцина «Гриппол плюс» для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска в рамках национального календаря. Также проводится иммунизация населения за счет средств предприятий и личных средств граждан.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области, от гриппа уже привито 301 700 человек, из них — 87 629 детей.

Роспотребнадзор напоминает, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

В данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная.

Напомним, что прививку от гриппа может сделать каждый желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться на нее можно в регистратуре, на портале «Госуслуги» и сайте «Доктор 71» (запись к педиатру или терапевту). Также работают мобильные пункты по выходным с 10.00 до 17.00 возле ТЦ «Макси» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске.