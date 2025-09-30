  1. Моя Слобода
  Более 300 тысяч жителей Тульской области сделали прививки от гриппа
Более 300 тысяч жителей Тульской области сделали прививки от гриппа
Фото Дмитрия Дзюбина.

Более 300 тысяч жителей Тульской области сделали прививки от гриппа

Роспотребнадзор напоминает, что оптимальный срок вакцинации – сентябрь-ноябрь.

В Тульской области продолжается иммунизация против гриппа. За счет средств федерального бюджета в регион поступили противогриппозные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», «Ультрикс Квадри».

Дополнительно, за счет средств областного бюджета, закуплена вакцина «Гриппол плюс» для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска в рамках национального календаря. Также проводится иммунизация населения за счет средств предприятий и личных средств граждан.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области, от гриппа уже привито 301 700 человек, из них — 87 629 детей.

Роспотребнадзор напоминает, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

В данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная. 

Напомним, что прививку от гриппа может сделать каждый желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться на нее можно в регистратуре, на портале «Госуслуги» и сайте «Доктор 71» (запись к педиатру или терапевту). Также работают мобильные пункты по выходным с 10.00 до 17.00 возле ТЦ «Макси» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске.

Фотограф:
30 сентября, в 19:16 0
Место
Тула
Прочее
грипппрививка от гриппа
