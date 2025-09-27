  1. Моя Слобода
Обманула с билетами на «Руки Вверх!»: в отношении кассира-аферистки возбудили дело
Фото УМВД

Обманула с билетами на «Руки Вверх!»: в отношении кассира-аферистки возбудили дело

22 человека уже написали заявления, полиция ищет других пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ. Полиция продолжает устанавливать все эпизоды противоправной деятельности фигурантки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Если вы стали жертвой подобного преступления, незамедлительно обратитесь в ОП Советский» либо в ближайший территориальный орган МВД по месту жительства.

Ранее Myslo писал, что десятки туляков вечером 25 сентября не смогли попасть на концерт популярной группы «Руки Вверх!». И все из-за кассира, которая продала фейковые билеты на концерт, заманивая клиентов скидками. Деньги присвоила.

Общая сумма ущерба устанавливается. 

Задержанная кассир заявила, что пошла на преступление из-за финансовых проблем.

сегодня, в 09:04 0
