Тулячек приглашают на кастинг полуфинала конкурса «Мисс Тула — 2026»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулячек приглашают на кастинг полуфинала конкурса «Мисс Тула — 2026»

Победительница в течение года участвует в социальных и культурных проектах, в съемках, а также у нее есть шанс представить Тулу на конкурсе «Мисс Россия».

Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем регионе с 2007 года, его эксклюзивным организатором является модельное агентство Linda. 

Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Мисс Тула — 2026» может любая девушка ростом от 165 см, в возрасте от 15 до 25 лет, не состоящая в официальном браке и не имеющая детей.

NQ8A2900.jpg
Милана Яворская на шоу «Мисс Россия». 

Регистрация и кастинг претенденток на право участия в полуфинале конкурса «Мисс Тула — 2026» проводится в офисе модельного агентства Linda по адресу: Тула, ул. Клары Цеткин, 4 (бизнес-центр «Альянс»), офис 304. Вы можете записаться на кастинг по телефону 8 (4872) 704-734 или заполнив анкету на сайте

сегодня, в 10:31 +1
